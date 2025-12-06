CARDINAL RULE: People must be more united than the competing thieves

By Tonyo Cruz
Marami ang natuwa nang hirangin ni Pope Francis bilang kardinal si Bishop Ambo. Siya ang unang Pilipinong suffragan diocesan bishop (hindi metropolitan archbishop) na itinaas sa tungkulin ng kardinal: tagapayo ng papa at miyembro ng kaparian ng Roma.
Pinakakilala siya siyempre bilang obispo ng Kalookan at bilang immediate past president ng CBCP.
Hindi lang siya magaling na pastor/pastol. Si Cardinal Ambo ay isang bible scholar. Maalam siya sa biblical languages, history, contexts at interpretations ng Kasulatan. (Sa isang video message nya tungkol sa controversial Taglish edition ng Bible na nilabas ng PBS, pinaliwanag nya na parang ganun din naman ang mga apostol noon. Nagturo at nagsulat sila noon sa lengguahe na alam ng karaniwang tao gaya ng Greek at Aramaic. Karaniwang tao kasi ang gustong maabot ni Kristo at mga apostol.)
Tumatak daw kay Pope Francis ang katapangan at talino ni Bishop Ambo lalo na noong panahon ng dilim, kaya naging Synod father siya at ginawang cardinal noong Dec. 2024.
Kaya ganun na lang ang pagtataka ko bakit ganun ang mga sinabi ni Cardinal Ambo tungkol sa Luneta. Napakaraming statements sa English at Tagalog na nilabas ang mga organizers ng Baha sa Luneta 2.0. Walang scrolls na kailangang hanapin o isalin. Walang archaeology o anthropology na kailangan para makontak at makausap ang mga organizers ng Baha sa Luneta 2.0. Sa totoo lang, kilala din sila ng ibang obispo kasi magkakasama ang Trillion Peso March at Baha sa Luneta rallies noong Sept. 21. Magkasama pa nga silang nag-presscon noon.
Pero hindi na rin ako nagulat. Sa pagkakaalam ko, may mga pasiklab na elemento sa loob ng TPM na ayaw sa Baha sa Luneta noon pa man. Gusto nila na i-cancel ang Luneta event, at sumama na lang parang maamong tupa o hakot crowd na susunod na lang sa kumpas nila. Anti-Duterte lang, hindi pwedeng anti-Marcos, anti-Duterte at anti-sistema.
Siguro napansin din ito ng media sa presscon para sa Sept. 21, na may tensyon noon pa man. Halos burahin nga ang Baha sa Luneta sa presscon na yun. Bagaman napagusapan na National Day of Action ang backdrop, nilagay pa rin nila ang TPM as backdrop.
Teka lang ha. Hindi masama yung pagkakaiba ng paniniwala lalo na sa pulitika. Tingin ko nga ay healthy yun. Malalaman natin ang tama kapag nagdedebate, nagdidiskusyon, nagpapaliwanagan. May naniniwala na lahat ng sangkot, dapat managot. May nananawagan na “ikulong na yan, mga kurakot”. May naniniwala na Duterte lang. May naniniwala na Marcos-Duterte dapat. May naniniwala na sa 2028 ultimately ang solusyon. May naniniwala na “baguhin ang sistema” ang solusyon. May gusto ng isang transition council. Lahat ayaw ng junta.
Ang isyu dito ay yung misrepresentation ng mga posisyon ng dalawang pagkilos sa Metro Manila.
Ang maganda sanang nangyari ay independently nag-reach out sana si Cardinal Ambo sa Baha sa Luneta 2.0 organizers bago pa ang Nov. 30 kasi ganun din naman ang ginawa sa iba pang lugar. Pwede ring dumiretso, sumulat, nag-courtesy call ang Baha sa Luneta 2.0 organizers sa mga obispo. Hindi naman sila langis at tubig, at sa totoo lang ay may mga obispo, pari at relihiyoso rin sa Luneta.
(On a side note: Di ko magets bakit may obsesyon sa iisang rally sa Metro Manila. Mahirap ikumpara ang Metro Manila sa ibang urban centers. Walang urban center na kasing populated ng Metro Manila. Hindi counted ang Davao maliit ang population compared sa area. Kulang pa nga ang PPM at Luneta as venue para sa malalaking protesta. Para sa isang metropolis na may 10M+ population, baka nga dapat 5 ang rally venues. Siguro sa susunod, may malalaking rally din sa Alabang, Monumento, Ayala.)
Kaya yan kung magtutulungan ang lahat.
Marami pang pwede at dapat gawin para mas umabante pa ang protesta. Nasa Kongreso, Senado at Malacanang na ang atensyon. Pero ika nga: Malayo na, pero malayo pa. Doon lang ba ang inabot ng kurakot at korapsyon? Sino ang nagpi-PR at nagdadasal para sa kanila, sino ang nagbebedisyon, sino ang nagbabangko, sino ang nagpapabango, sino nagtatayo ng mga mansion, sino ang ahente ng kotse?
Malalim ang ugat, at malawak din ang sanga-sanga ng sistemang korap. Lahat ng sangkot, dapat managot.
Kung pwede lang sana ay magkumpisal na lang silang lahat at isauli ang ninakaw at mga parte sa mga ninakaw. Pero pantasya lang na mangyayari yun. Nagkakaisa sila. Umaasa nga silang malito, maghati-hati, mapagod at sumuko na lang ang mga tao. Kailangan silang hanapin at panagutin. Kailangang bawiin ang dapat bawiin.
Kung magkaisa tayo sa ganitong pananaw o aasa sa mga self-serving narratives ng mga nagbabanggang naratibo ng mga trapo, panahon na lang daw ang makakapagsabi. Pero may isa pang posibildad. Yung mga lider na tulad ni Cardinal Ambo ay maaaring humakbang lampas sa inaasahan para sorpresahin ang publiko. Puwedeng magmeeting, mag-dialogue, magpaliwanagan, magkaunawaan, at maitaas ang antas ng paglaban.
Nagtutulungan ang mga magnanakaw na traditional politicians at contractors, at grabe ang pagkakaisa nila. Dapat mas matindi ang tulungan at pagkakaisa ng taumbayan.
0 Comments