Reality Check: Sapat ba ang P500 pang-noche buena?

- Pahayag: Sinabi ni Department of Trade and Industry (DTI) Secretary Cristina Roque na sapat daw ang P500 na noche buena para sa pamilyang may apat na miyembro.
- Bilang ng naabot: Sa video ng Daily Tribune kung saan sinabi ni Roque na kasya ang P500 sa noche buena, umabot ng 240,000 reaction at 40,000 shares sa Facebook. May news media outlets ang nag-post ng nasabing video.
- Marka: Kasinungalingan.
- Konteksto at katotohanan: Nitong Nobyembre 28, iginiit ni Roque na sapat ang P500 para sa pangunahing handa tulad ng spaghetti at macaroni salad.
Sa inilabas mismong “sample basket” noche buena items ng DTI ay aabot na agad sa P526 ang presyo ng mga sangkap ng spaghetti at macaroni salad. Hindi pa kabilang dito ang mga pampalasa tulad ng bawang, sibuyas, asin at paminta; pati na rin ang pamasahe.
Agad na umalma ang mga konsyumer at progresibong grupo sa nasabing pahayag ni Roque. Ani nila, hindi makatotohanan ito at hindi lapat sa realidad ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin.
Nauna na itong pinabulaanan ni Sonny Africa, executive director ng IBON Foundation. Sinabi niyang mali at propaganda lang ng gobyerno ang ganitong pahayag. Habang ang mayayaman ay nagpapakasasa sa maraming pagkain at inumin ay nalulunod naman ang maraming mamamayan at pinagdadamot pa ang Pasko sa pamamagitan ng pagtitipid sa kanilang noche buena.
Samantala, sinabi naman ni Alliance of Concerned Teachers (ACT) Partylist Rep. Antonio Tinio at iba pang miyembro ng Makabayan Bloc na insulto ang ganitong pahayag sa mga Pilipino na apektado ng mataas na inflation rate.
Sa opisyal na pahayag naman ng Samahan at Ugnayan ng mga Konsyumer para sa Ikauunlad ng Bayan (SUKI Network), sinabi nilang “out of touch” ang gobyerno sa araw-araw na pinagdaraanan ng mga Pilipino.
Dahil hindi nagagawa ng gobyernong pababain ang presyo ng mga bilihin, napipilitan ang mga taong dumiskarte sa limitado nilang pera habang ang kanilang buwis ay napupunta lang sa korapsyon. (Sinulat ni Aaron Ernest Cruz) (DAA)
0 Comments