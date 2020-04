Celebrities voice out dismay over Duterte’s ‘Shoot them dead’ statement, call out NBI’s summoning of Vico Sotto

“Patayan agad agad ang pinagusapan? Ano ba yan. Di ba pwedeng… pan de sal, pansit, bitamina nalang?”

By REIN TARINAY

Bulatlat.com

MANILA – Showbiz personalities joined other netizens in expressing concern over the ongoing crisis brought about by the COVID-19 lockdown.

In a tweet, actress Agot Isidro said, “People are hungry. People are sick. People are dying. And you talk about shooting them dead??? It’s a fracking HEALTH CRISIS!”

People are hungry.

People are sick.

People are dying. And you talk about shooting them dead??? It’s a fracking HEALTH CRISIS!

Nakakagalit na. — Agot Isidro (@agot_isidro) April 1, 2020

Patayan agad agad ang pinagusapan? Ano ba yan. Di ba pwedeng… pan de sal, pansit, bitamina nalang? — Kristina ‘KC’ Concepcion (@itskcconcepcion) April 1, 2020

Si Vico Sotto talaga?! Bakit NBI? Ano meron? Eh yung iba? ? Nakakapanghina na minsan yung mga desisyon nyo. — Jodi Sta.Maria (@JodiStaMaria) April 1, 2020

Focus on whats really important: HELPING THE PEOPLE THROUGH THIS CRISIS. Let Mayor Vico do his job (which he is doing so well already ??) Akala niyo madidistract niyo kami ah. — Lauren Young (@loyoung) April 1, 2020

Isidro reacted to President’s Duterte’s public address Wednesday evening, calling on state security forces to shoot dead anyone “who creates trouble” during the Luzon-wide enhanced community quarantine.

Duterte’s statement came hours after 21 urban poor residents of sitio San Roque, barangay Bagong Pag-Asa were arrested for demanding food-aid from government.

Like what?????!!!! Yoko na!!!! Ang hirap sa ph govt, pag gumawa ka ng mabuti sa kapwa mas nakakataas ang makakabangga mo, pag gumawa ka ng hindi mabuti kaming mga netizens lang ang kalaban mo at ang nakakataas ay ???? https://t.co/D3UmQZXy5K — kim chiu (@prinsesachinita) April 1, 2020

Hindi kailangan ng “my soldiers will shoot you” kailangan po nila ng pagkain lamang. Hindi ho sila lalabas kung walang hinahanap. — Sofia Andres (@iamsofiaandres) April 1, 2020

Hindi ako nag mamarunong sa batas, pero sa opinyon ko, si Koko ang dapat ipatawag at hindi si Vico — Angel Locsin (@143redangel) April 1, 2020

TV personalities also expressed dismay over the National Bureau of Investigation’s summoning of Pasig City Mayor Vico Sotto for allegedly violating quarantine protocols.

REMOVE YOUR ROSE COLORED GLASSES, BANSA NATIN DUGUAN NA. — Maris Racal (@MissMarisRacal) April 1, 2020

Wala silang mapag initan. Si mayor vico talaga? Kung sino pa may natutulong at maayos na sistema, siya pa kakasuhan? HANEP! Eh nasan na yung nagkalat ng virus sa makati med? So far kasi yun palang nagagawa niya. Ikalat ang virus. Mapapamura ka na lang pala talaga. — Angelica Panganiban (@angelica_114) April 1, 2020