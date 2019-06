Ulan-Dagitab

Ni RENE BOY ABIVA

Halos araw-araw kung tipunin ng dibdib ng langit

ang sumisilakbong alyenasyon ng bakal na mundo;

halos gabi-gabi’y nais niyang pakawalan

ang mga pumailanlang na tibok ng puso

at hininga na mula sa bunganga ng mga dukha

sa lupit-bangis-lalim ng dilim

na animo’y lalamunan ng nilulumot-inaamag na balon;

at walang sandali na ‘di niya ninais na maging kaisa

ng mga nakakuyumos na kamaong gamundo

ang tangis at paghihimagsik

laban sa kalam ng tiyan at balasik ng puhunan;

at sa sandaling maganap ang hinihintay niyang sandali

-ang tag-ulan-

ay tiyak pakakawalan niya ang malamig na butil ng tubig

na nagkukuta sa bukal ng partenon

at walang kapangimi-pangimi niya itong ihahandog

sa mga lumang tapayan na siyang magsisilbing kalis

sa sentro ng sabsabang yari sa basura;

habang ang mga alitaptap na may hawak na sulo

ay lilipad-iindayog sa saliw ng kanyang banayad-madulas

ngunit mabigat-puno ng bagwis at pisik

na ganting-salakay.