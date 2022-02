Kay rami ng isa

Ni RICHARD GAPPI

Ang isa, ay isa.

Nang-isa, nanloko;

Nakaisa, nakaloko.

Nang-iisa, nagtatangkang mang-isa.

Magkaisa, magkasundo at magkasama.

Ano ang kaisahan sa pagkakaisa

kung nang-iisa at nang-isa

ang bawat isa? At ngayo’y magkakasama?

Iniisa-isang punitin

ang hibla ng halagahan

at sutlang pamantayang pantao at moral

isa-isang binabantay-salakay ang kabang-yaman

isa-isang dumudura ng mga lason na salita

isa-isang binubura

ang saysay ng kasaysayan

isa-isang sinasalansan

ang graba at semento

sa itinatayong peke

at guni-guning mundo.

Saan tayo magkakaisa?

Paano?

Gayong minsang may isa

na kamay na bakal

ang dinurog, nilamukos

ang bayan.

At ngayon, ang anino

ng pangil ng daga;

gumagapang, naghahanap

ng mangangatngat.

Kayrami ng isa.

Tama na. Sobra na.

1:14PM, Miyerkules, Feb. 9, 2022

Angono 3/7 Poetry Society

Angono, Rizal