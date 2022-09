Artists pay tribute to the late poet Richard Gappi

Isang premyadong makata, mamamahayag, at manggagawang pangkultura, inialay ni Richard Regadillo Gappi (1971-2022) ang kaniyang sining sa pagsisilbi sa bayan. Naging masugid na kontributor ng bulatlat.com si Gappi, kilala rin sa palayaw na “Insad.”

Mula sa pagiging editor ng Philippine Collegian, ang opisyal na publikasyong pang-estudyante ng Unibersidad ng Pilipinas, Diliman, pinamunuan niya ang community journalism sa Angono, Rizal sa pagtatatag at pagsisilbi bilang patnugot ng Angono Rizal News Online at pagtulong sa pagtatatag ng Rizal chapter ng National Union of Journalists of the Philippines (NUJP). Naging tagapagtatag na pangulo at tagapayo siya ng Neo-Angono Artists Collective at Angono Tres-Siete (3/7) Poetry Society.

Isang tunay na Makata ng Bayan, inilarawan ng mga tula ni Gappi ang kalagayan ng masang api at pinagsasamantalahan. Inilantad din niya ang iba’t ibang katiwalian ng mga nasa gobyerno at ng mga kapitalista. Hindi na mabilang sa mga daliri ang kaniyang namulat at ginabayan.

Naging inspirasyon siya ng maraming alagad ng sining sa kaniyang kahusayan at paglilingkod. Narito ang ilan sa kaniyang mga tula na binigkas at binigyang-buhay ng mga itinuring siyang guro at kasama.

Text by MARK ANGELES