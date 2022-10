Ni CARLA NICOYCO

Kapag naiisip ko ang hustisya

Nakikita ko ang 800 bilanggong pulitikal naglalakad palabas ng kanilang selda

Mga taong katulad ni Myles Albasin na nag-eenroll sa law school sa Silliman

Sina Amanda Echanis at baby Randall nasa piling muli ni Erlinda

Nakikita ko si Maoj Maga nagllay-up ng basketball doon sa Balai

Kapag naiisip ko ang hustisya

Pinapanood ko si Loi Magbanua at ang kabiyak ng puso niyang tahimik na umiindak sa “Close To You” ng Carpenters

Sina Ador, si Cha, si Leleng, maayos ang kalagayan, kapiling na natin, sa wakas

Kapag naiisip ko ang hustisya

Nakikita ko si Reina Mae, wala nang posas, wala nang mga gwardiya, binibisita ang puntod ni baby River, kasama ang kanyang ina

Si Leila de Lima in the flesh, wala nang standee

Si Moreta Alegre sa Sagay, kasama ang kanyang mga anak, pati na si Selman, hawak-hawak ang titulo sa lupa nilang binayaran ng buhay ng asawa’t anak, ng halos 16 taon sa kulungan

Kapag naiisip ko ang hustisya, ito ang nakikita ko

Si Imelda sa selda, wala sa wheelchair, hindi nakasuot ng Jordans

Si Marcos Jr. sa selda, tapos na ang party party

Si Badoy sa selda, forever banned sa Facebook

Si Duterte sa selda, naagnas nang buhay

Kung ngayon lahat ng ito ay mistulang panaginip

Parang mundo ng mga dapat sa ibayong sansinukob

Dahil ang hustisya ngayon ay isang walang hanggang parada ng mga nitso

Sa isang lipunang nalulunod sa dugo

May Bill of Rights pero may ATA, EO70, MO32

May korteng nagiging pabrika ng mga search warrant

May due process kung may pambili

Pasintabi na lang sa mga hindi anak ni Remulla at Duterte

May demokrasya pero bihag ng estado ang sambayanang Pilipino

Galugarin man ang lahat ng nasa pwesto

Sila’y parte ng iisang sindikatong

Magnanakaw ng kaban ng bayan at buhay

Kapag naiisip ko ang hustisya

Naaalala ko silang mga martir

Kapag naiisip ko ang hustisya

Napapaalalahanan ako sa batas ng pag-iral ng kasaysayan

Na ang pwersa ng mga naghaharing-uri, mukha mang hindi masisiil

Ay walang laban sa atin na ‘di hamak na mas marami

Kapag naiisip ko ang hustisya

Nakikita ko ang bukang liwayway na senyales ng pagwasak sa dilim

Nakikita ko ang ating nakukuyom na mga kamao, puso’t paninindigang wakasan itong lagim!

*Binigkas ng may-akda sa ika-6 na Kongreso ng National Union of Peoples’ Lawyers noong Oktubre 15, 2022 sa lungsod ng Quezon