(Kina Karen at She)

Ni KISLAP ALITAPTAP

Dis-oras ng gabi.

Binulabog ng mga armadong

Nagpapanggap na vigilante ang

iyong pagtulog. Humambalos sa iyong

Dibdib ang puwitan ng M16. Hinalughog

Nila ang iyong dampa.

Ika’y pinosasan, piniringan at pinagbubulyawan.

“ Tang-ina mo, Asan na yung mga kasama mong

NPA?!” Hindi ka nakasagot sa ibinatong

katanungan, naramdaman mo ang pagkabigla ng

buto sa iyong dibdib. Kinaladkad ka palabas ng

iyong dampa at isinakay sa isang umaatungal na sasakyan.Pinadapo sa iyong

sikmura ang tadyak ng batong sapatos at

dumiin sa iyong tagiliran ang malamig na

bunganga ng hangal na bakal.

Dis-oras ng gabi.

Sana man lang ay may makapagsabi,

Kung saan dudulo itong biyahe.

Dis-oras ng gabi.

Nang mahubad ang iyong piring, ika’y nasa

loob ng isang gwardyadong bakuran.

Dumami ang mga armado. Lahat sila’y

nakauniporme, nakakamoplahe. Ikinadena ka

sa nag-aabang na bangko. Hinubad ang kasuotang

nakalambong sa iyong katawan. Dumami ang

sa iyo ay nakapaligid. Lahat sila’y sabik

na sabik sa pinaka-aabangang pagsisimula ng

isang pelikula. Nagkulay kahil ang paligid,

mula sa lumiyab na umpok ng kahoy sa gawing

kanan ng bakuran. May pumalo ng barb wayr sa

iyong hita. Binuhusan ka ng mainit na tubig.

Ang iyong dibdib ay inararo ng mabibigat

Na mga kamay. Pinagpapalo ng martilyo ang iyong

mga daliri sa paa. “Bakit ka kasi sumusuporta sa

KMP? Pampagulo lang kayo sa Gobyerno!”

Dumapo ang mainit sa sampal sa iyong mukha at ang

mabigat na tapok sa iyong batok. Pinaso, pinaso at

pinagpapaso ng nagbabagang kahoy ang iyong likod,

balikat, leeg, tiyan, hita, binti, paa. Pumunit sa gabi

ang ‘di mo na makayanang pagtitimpi sa sakit.

“Bakit ka kasi sumusuporta sa mga NPA?!” Ang

nagbabagang apoy ay tumapat sa iyong harapan,

pilit nagsumiksik ang iyong pagkababae sa iyong

puson nang maramdaman nito ang halik ng apoy.

Dis-oras ng gabi.

Ang lahat ng mga ikinikilos ng mga

armadong ito ay orkestrado. Humampas

ang tabla sa iyong mukha, umagos sa

iyong ilong ang dugo. May humila sa

iyong kanang paa, itinali, hinila at ibinuka.

Naghalo-halo na ang mga amoy ng paghihirap. Amoy

Ng panis na pawis, lansa ng sariwa’t tuyong dugo

at sangsang ng sunog na buhok sa iyong katawan.

Ang pamamalimos mo ng awa sa mga armado ay sinuklian

ng walang hanggang pag-alipusta

sa iyong pagkababae. Nasasaid na ang

iyong lakas, ang mga manonood sa iyong

paligid ay tila ba nagsisimula pa lang sa

kanilang litanya. May tumatawa, may sumisipol,

may naghuhukay ng libingan.

Dis-oras ng gabi.

May sumipa sa bangko na iyong kinauupuan.

Kinaladkad ka kasama ang bangko, sumunod

ang mga manonood, bumukas ang pinto ng kwartong

may iisang papag. Inalis ka sa pagkakatali sa

bangko. Alam mo na ang susunod na mangyayari.

Pilit kang tumakbo sa isang bahagi ng kwarto

Na may nakadikit na larawan ng isang babaeng

nakahubad, sa tabi ng larawan ay nakadikit

din ang nakangiting larawan ng Presidente.

Ang babaeng Presidente ng bansa,

Na may nunal ni Hudas. May humablot sa

iyong balikat, isinalya ka sa papag na

kahoy. Muli ay namalimos ka ng pagma-

makaawa. At muli ang iyong pagmama-

kaawa ay tinugon ng mabigat na sampal sa

iyong kanang pisngi. Parang pelikula ang

lahat. Sana ang lahat ay ‘di nagaganap. Pero, ang

lahat ay totoo, tulad na lang ng pagdaloy

ng ihi mula sa iyong katawan.

Mabaho, amoy pawis, amoy dugo at mapanghi

na ang iyong amoy at ng iyong paligid.

Dis-oras ng gabi.

Ang hubad mong katawan ay

Ginising ng lamig. Lamig na mula sa ibinuhos

Sa iyong tubig. Tubig na sana man lang ay

Ibinuhos nila sa iyong bibig. Sinubok mong

Gumalaw. Ngunit ang iyong lakas ay umabot

Na sa hangganan. Inaninag mo ang iyong

Paligid, nakahubad pa rin ang larawan ng babae

Sa dingding. Katulad mo. Nakangiti pa rin ang

larawan ng Presidente. Nakangiti pa rin

ito sa kabila ng iyong sinapit. “Yan ang bagay

sa tulad mong aktibista, tagasuporta ng NPA.”

Kinaladkad ka palabas ng kwarto. Kinaladkad ka

Palabas ng bakuran, sa tabi ng isang hukay. Nakapaligid pa

Rin sa iyo ang mga manonood. Sinikap kang

Saluin ng hangin nang ika’y ihulog sa hukay.

Hindi mo na napansin pa ang pagbuhos sa iyo

Ng gasolina!

Dis-oras ng Gabi.

Ang labas ng bakuran ay nagliwanag.

Humalo sa hangin ang amoy ng nasusunog na

laman. Ang mga armadong manonood ay

Kuntentong-kontento sa pagsubaybay, sa huling

bahagi ng pelikula.

Dis-oras ng gabi.

Bumaba na ang telon ng karahasan

at kawalanghiyaan, na tanging ang buwan

at ang kumot ng gabi, ang

makakapagpatunay sa malupit na sinapit

ng isang makabayan.

Dis-oras ng gabi.

Inaantok ang buwan.

Sa ‘di kalayuang katihan, may mga aninong

Matiyagang ginagapang ang lupang magaspang.

Lahat sila’y armado. Ngunit ‘di sila ang mga

Armado ng karahasan na nagpapaluha sa buwan.

Dahan-dahan. Matiyaga. Ilang metro na lang

Ang layo nila sa bakuran, kung saan,

Dis-oras ng gabi,

Nung nakaraan, naganap ang

Karimarimarim na pangyayaring nasaksihan

Ng buwan.

Dis-oras ng gabi.

Tuluyan nang nakatulog ang buwan.

Kinumutan ng dilim ang mga aninong

Gumagapang sa katihan.

Ilang metro na lang…ilang metro na lang.

Dis-oras ng gabi.

Tuluyan nang nakatulog

Ang buwan.