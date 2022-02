Ni PRESTOLINE SUYAT

(Para kay Rita ‘Ka Taritz” Baua)

Takbo, Taritz, takbo!

Tumakbo ka nang patalikod

Kakaiba, nakapagtataka

hindi nila batid ang pakinabang

sa kakaibang pagtakbong magpapalakas ng kalamnan

ang masel sa hita at paa’y titibay

dahil paghahanda mo ito sa iyong paglalakbay para sa bayan.

Takbo, Taritz, takbo!

Ilang dekada nga ba ang iyong paglalakbay?

Hindi mo binilang, hindi kailangang bilangin

para sa iyo ang mahalaga

kapiling ka ng masang may pangarap sa gitna ng dusa

naririinig mo ang mga kwentong may kwenta

sa kalunsuran man at kumperensiya

sa kanayunan at kabundukang abot ng iyong mga paa.

Takbo, Taritz, takbo!

Nagturo ka at patuloy na nagturo

sa kolehiyo man at sa mga paaralang walang hangganan.

Ngunit tulad ng mga tunay na pantas

nagsikap kang matuto habang nagtuturo

silang bukal ng lakas, talino at karanasan

silang kasama mo sa pagpanday ng maaliwalas na kinabukasan.

Takbo, Taritz, takbo!

Ihinakbang mo ang iyong mga paa

sa daang iilan lang ang nangahas.

Ngunit kapiling mo na sila.

Silang napagod ngunit nagpatuloy

Silang nasugatan ngunit tapang ay walang puknat na dumaloy.

Silang sinubukang sumuko ngunit nagpasyang magtagumpay

Silang hindi na malilimot dahil hindi tumalikod sa masang pinakamamahal. #