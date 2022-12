Isang cantata at elehiya

Ni NETOY MARTIZANO

Patay na si Joma

Nagpalakpakan ang mga anti-komunista at pasista,

Wala na ang binansagang terorisita, ang mamamatay tao,

Ang may kagagawan ng delubyo sang-ayon

sa mga matatalinong duguan ang kamay dahil

sa masaker, sa extrajudicial killing, sa tortyur

Sabi ng mga nanununog ng tahanan, nambobomba

ng mga bukirin, sa nanghahambalos sa piketlayn.

Patay na si Joma

Ang tinik sa lalamunan ng burgesya,

Ang dahilan ng kanilang diarrhea, insomnia,

impatso, dysmenoria,

Sila na naiiskandalo pag nag-aalsa ang masa,

mga mangmang naman daw at

inuudyukan lang ng mga hampaslupang komunista.

Patay na si Joma

Nagsipag-antanda ang mga manang sa palasyo,

Nag-fist bump sabay laklak ng tsampan ang mga

burukrata sa BGC at Makati,

Biglang nagpa-zoom meeting ang embahada ni Mickey Mouse

sa kanilang mga espekulador at ahenteng taga-upat,

Kanda tulo ang uhog at laway ng mga panatikong bangag

Ngising-aso ang mga heneral sa Aguinaldo at Crame.

Isang malaking scoop, isang malaking opportunity.

Patay na nga si Joma

Babagsak na ang rebelyon sa Pilipinas

Durog na ang kung ilang dekadang insurhensiya,

Wala na nga kasi silang base at ‘sang platitong mani

na lang ang kanilang pwersa,

Tuwang-tuwa ang mga pulitiko, nagkamayan at

naghilutan ng ego ang mga kulugo,

Kandangiwi ang absentee na pangulo at

tila nag-orgasmo ang reynang may monay sa ulo.

Totoong patay na nga si Joma

At 300 pa rin ang kilo ng sibuyas

Mahal pa rin ang mga gulay, karne, bigas.

Tataas ang presyo ng diesel at gaas

Pati kontribusyon sa SSS at Philhealth ay tataas

(saan na kaya ang bilyong ninakaw ng mga ungas?)

Maharlika ang bagong gatasang baka

Nagugutom ang bayan, sila ang gumaganansya.

Patay na si Joma

Nilathala na sa dyaryo, sinabi sa TV at radyo

Nakapaskel na at sa peysbuk ay inanunsyo.

Patay na ang magiting na komunista at rebolusyonaryo,

Namaalam na siya sa mundo,

Pero mananatili pa rin ang kanyang anino,

Ang titis na sinimulan n’ya ay isa ng malagablab

na apoy na tumutupok sa mga tirano.

Patay na si Joma?

‘Yon ang kanilang akala,

Andoon lang naman siya sa mga bukirin,

kabundukan, loob ng pagawaan, mga opisina,

sa mga umpukan, sa mga komunidad at tabing riles

sa mga pamantasan, ospital, simbahan,

Andoon si Joma, sa bawat mukha nang inaapi’t

nakikibakang masa.

Hindi mamamatay si Joma,

hinding hindi!

Disyembre 18, 2022