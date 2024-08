Pagpapanatili ng Filipino at dagdag badyet, panawagan ng PUP sa Buwan ng Wika

Ni PHER PASION

MANILA — Pagpapanatili ng asignaturang Filipino at dagdag badyet sa edukasyon ang naging panawagan ng komunidad ng Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas (PUP) sa pangunguna ng Kagawaran ng Filipinolohiya at Tanggol Wika- PUP bilang pakikiisa sa Buwan ng Wika ngayong araw.

Mahigit isang dekada nang ipatupad ng Commission on Higher Education ang memorandum No. 20 (CHED Memo. No. 20) na nagbigay pahintulot sa mga pamantasan na tanggalin ang mga asignaturang Filipino sa kolehiyo. Nagdulot ito ng pagkalusaw ng mga departamento ng Filipino sa iba’t ibang pamantasan sa bansa at pagkatanggal sa trabaho ng libu-libong mga guro.

Ikinadismaya rin ng Tanggol Wika PUP ang napipintong pagtatanggal ng mga katutubong wika sa mga paaralan matapos aprubahan ng mga Senador sa pinal na pagbasa ang Senate Bill No. 2457. Kung maisasabatas , matitigil na ang paggamit ng unang wika o mother tongue bilang midyum ng pagtuturo sa mga Kindergarten hanggang ikatlong baitang.

“Maraming bentahe ang paggamit ng unang wika o mother tongue sa pagtuturo. Ang problema ay ang implementasyon at hindi ang wika. Ilan pang kailangang tugunan ang mga pangangailangan ng mga guro gaya ng dagdag kagamitang panturo, mga pagsasanay at pagbabawas sa mga gawing walang kinalaman sa pagtuturo o clerical works,” ayon kay Prop. Marvin Lai, tagapangulo ng Kagawaran ng Filipinolohiya-PUP.

Maisasakaturapan lamang umano ito kung daragdagan ang badyet ng sektor ng edukasyon. Hindi umano ibig sabihin na sektor ng edukasyon ang may pinakamataas na alokasyon sa badyet ay sapat na ito sa pangangailangan ng mga pamantasan. Sa PUP pa lamang, nasa P9 bilyon ang layong ikaltas sa panukalang badyet nito na P11 bilyon para sa akademikong taon 2024-2025. Lubhang kulang na kulang ang pondo nito para sa operasyon ng pamantasan.

“Nanawagan tayo ng dagdag na badyet para sa batayang sektor kabilang ang edukasyon dahil nakikita natin na ang sahod ng manggagawa sa edukasyon ay hindi na sumasapat para mabuhay ng disente at matugunan ang pangangailangan ng mga pamilya natin,” dagdag ni Lai.

Pahayag naman ni PUP President Manuel Muhi PUP sa virtual flag ceremony ng pamantasan, sa wika nakasalalay ang epektibong pag-unawa, pagtuturo at maayos at epektibong paghahatid ng mga ideya at kaalaman na importante sa loob ng akademya sa pang-araw-araw na aktibidad. “Ang wika ay hindi lamang kasangkapan sa komunikasyon kundi isa ring sagisag ng ating kultura, kasaysayan at identidad bilang isang bansa. At sa pamamagitan ng maayos at tamang paggamit ng ating wika tayo ay magkakaroon ng pagbabahagi ng kaalaman, saloobin at mga nais upang magpahayag,” pahayag ni Muhi.

Isang malaking hamon umano ngayon ang pagpapanatili ng ating wika sa gitna ng mabilis na pagbabago ng teknolohiya at globalisasyon. Ngunit naniniwala umano si Muhi na kayang panatilihin ang ating mga sariling wika na buhay at makabuluhan kung patuloy itong gagamitin at pagyayabungin. “Sa tuwing ginagamit natin po ang ating sariling wika binibigyan ng buhay at sigla ang ating mga katutubong salita at panitikan. Ito rin ang nagiging isang tulay upang mas lalo pa nating pagkaisahin ng iba’t ibang sektor ng lipunan,” aniya. (RVO)