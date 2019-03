Bandillo 30

Ni RENE BOY ABIVA

Pagkasapit na pagkasapit

ng nanunuot sa lamig

na bukang-liwayway

dumating ang banda-musiko;

agad nilang inayos ang

kanilang hanay nang pabilog;

sa gitna ang baho, tambol,

at simbalo habang sa magkabilang

gilid nama’y nakapuwesto ang

trumpeta, trombon, at tuba;

dagli nilang tinugtog

ang Martsa Para sa Patay ni Saul;

at nangagsimulang gumapang sa katawan

ng bawat nakikilamay at nakikiramay

sa naulila mong pamilya at sambayanan

ang ibayong tapang at tatag na damputin

ang nabitawan mong pulang bandila;

at habang papalapit nang papalapit

ang oras ng misa para sa isang martir

pabigat nang pabigat nang pabigat ang

pagbagsak ng luhang maalat;

mabigat;

mabigat na mabigat.

Pebrero 7, 2019

Lungsod Quezon, Maynila

Si R.B.E.Abiva ay dating bilanggong politikal. Nagsusulat siya ng tula at maikling kuwento sa wikang Iloko at Filipino. Siya ang awtor ng Tuligsa at iba pang mga tula (Pantas Publishing, Quezon City, 2018). Nalathala na rin ang kanyang mga tula sa Bannawag Magazine, Philippine Collegian ng University of the Philippines-Diliman, Pinoy Weekly, bulatlat.com, Northern Dispatch Weekly at marami pang iba. Nakatakdang ilabas ang kanyang aklat na Bandillo: Limampung Tula Sa Madilim Na Umaga, isang koleksiyon ng mga tulang alay sa martir ng rebolusyon na si Randy Felix Malayao.