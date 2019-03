Humihiwa ang gutom ng tiyan sa Baseco compound

Ni R.B.E. ABIVA

Anong kapit-tigas sa pagkakalapat ang kanilang mga labi;

anong lamlam ng kanilang mga mata

na wari’y tahanang walang laman

o naghihingalong sinag-araw kung dapithapon;

anong higpit ang pagkakasaklot

ng luma’t inaamag na rosaryo

sa kanilang butuhan-payat-tuyong dibdib;

at paglapat ng mabangis na anino

sa suwelo ng mundo’y bumabangis din

ang pagbulwak ng nangangalam-nangangasim

na mga mumurahing tiyan;

ang tikatik ng mga lumang orasan sa dingding

ay waring pagbibilang ng kamatayan

na tahimik-palihim na nagkukubli

sa dilim ng mga eskinita at esterong

siyang paraiso ng mga ipis, uod, at daga;

at kapag muling lumangitngit

ang nagsisiklutan-nagpipiglasang mga laman

sa loob ng tiyang bihira kung maambunan

ng katiting ni mumo ng biyaya’y

nagmimistulang karit ang buwan

tingga at bali-baling krus ang mga bituin

at dagat ng mga kalansay at bungo

ang langit na pinagkukutaan ng mga Diyos;

nagkukulay-kalawang ang buong papawirin

at wari’y singaw na mula sa bunganga ng baril

ang hininga’t samyo ng buong Maynila at sangkatauhan

habang animo’y kuko ng limbas ang paparating na gabi;

hayok-mapanlinlang-mabangis itong iaanak ng Kanluran

at anong siba’t ‘alang awa nitong gugutayin-lalamunin

ang duguang araw sa Silangan.

Ang may-akda ay dating bilanggong politikal. Nagsusulat siya ng tula at maikling kuwento sa wikang Iloko at Filipino. Siya ang awtor ng Tuligsa at iba pang mga tula (Pantas Publishing, Quezon City, 2018). Nalathala na rin ang kanyang mga tula sa Bannawag Magazine, Philippine Collegian ng University of the Philippines-Diliman, Pinoy Weekly, bulatlat.com, Northern Dispatch Weekly at marami pang iba. Nakatakdang ilabas ang kanyang aklat na Bandillo: Limampung Tula Sa Madilim Na Umaga, isang koleksiyon ng mga tulang alay sa martir ng rebolusyon na si Randy Felix Malayao.