Dugo Sa Bukang-Liwayway

Ni RENE BOY ABIVA

(Para sa Negros 14)

Pinakawalan ni Haring Sauron ang higit isandaan

sa pinakamakamandag-pinakawalang puso’t kaluluwa

niyang sahurang mamamatay tuwing kinsenas-katapusan

sa payak-pobreng lupain ng mga magsasaka

ng Canlaon, Manjuyod, at Santa Catalina

habang ang buong mundo’y tahimik na inuugoy sa kama

na yari sa hinabing hibla at tinik ng makahiya;

at habang hinihilom ng mapagkalingang panaginip

ang pagod-payat-banat-sunog sa araw na katawan

-na mula musmos ay kalabaw at karit na ang kaulayaw-

ng labing-apat na anakpawis-anakdalita na nagpapakain

sa bawat hapag-kainan ng mga sambahayan

ng buong sambayanan at mga bayan sa buong daigdigan,

mabigat-mabagsik-bakal na tadyak ang kumatok

sa pinto’t haligi ng mga dampang puno ng dusa-gutom-himutok

paglao’y tumilaok ang bunganga ng armalayt, pistola, at masinggan

at pumisik-pisik ang liwanag na mula sa nasusunog na pulbura

habang humahalakhak ang mga lalaking walang mukha

habang anong wili nilang pinipisil ang gatilyo ng kanilang baril

habang nangagsisisayaw sa isang-iglap sa lalamunan ng dilim

ang nagbagsakang mga mumurahing labing-apat na katawan,

wasakwasak-gutaygutay-habang naliligo sa sariling dugo;

at walang narinig ni isang sigaw ng pagmamakaawa

noong sandaling yaon sapagkat lahat ng mata, tainga, at bunganga

na nakakita at nakarinig na maaaring magsalita

ay kanilang ‘alang pakundangang binulag-biningi-itinumba;

pagliwanag- Marso a-trenta- ay umalingawngaw sa buong isla

ang alulong ng mga naulilang Anak at nabalong Ina

at habang binabalot ang labing-apat na katawan

lumitaw ang aparisyon ni Juan Kristo sa mga bangkay na nakahandusay-

ibinababa-kinakalas silang lahat sa bakal na krus

habang aali-aligid sa lupa at langit

ang mga gutom na uwak at limbas

habang ang butas sa lipakin-kalyado nilang palad at paa

ay likha ng ipinampakong tansong bala

habang ang mga malalim-malaki-malapad na sugat

sa kanilang ulo at noo

ay mula sa nilagang alambre na ipinangkorona sa kanila

habang ang simoy ng hanging mula sa mga tuyo-nagbabagang sakahan-kaingin

ay alingasaw ng mga naaagnas-inuuod na bungo’t kalansay

sa paanan hanggang tungki ng Bagong Golgota.

*Sauron- tumutukoy ito sa Oplan Sauron.