Ni OLIVER B. ROSALES

Isang pares kami ng mga mata

Matalim at malinaw

Mabibigo ang mga halimaw

Pigilang makakita

Isang pares kami ng mga bibig

Pigilan man at igapos

Malayang mananatili

Matatag at hindi manginginig

Isang pares kami ng mga paa

Tiyak at panatag

Bnabagtas na animo’y may pakpak

Sa daang ‘di man kaaya-aya

Isang pares kami ng mga kamay

Tampipi ng hangad at dasal

Nagsusumikap mula nang ikasal

Nagpapasalamat sa mga dumadamay

Isang pares kaming minaliit, piniit

May pag-asa at pananalig

Iiral ang totoo at sila’y maantig

Di bingi ang bayan sa sakit

Sa isang pares naming mga anak

Bukal ng ligaya’t liwayway

Lalaya rin ang nanay at tatay

Tahan na sa pag-iyak

Tayo ay maghahapon muli nang sabay

*Binasa ni Kai at Kala, mga anak ni Oliver at Rowena Rosales, sa muling pagtatatag ng Kapatid, mga kaanak at kaibigan ng mga bilanggong pulitikal nitong Hunyo 15 sa Commission on Human Rights.