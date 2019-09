Aparición | Armando Portajada Sr.

PARA KAY MANDING

Ni LIGAYA PORTAJADA

Sa aking pagpikit, pagdilat ng mata

Ang aking hanap, ikaw aking sinta

Di na maidlip itong aking diwa

Hinanap na kita, nang ikaw ay mawala.

Hinanap kita sa mga himpilan ng pulis

Pati sa mga punerarya, itinaloglog kong pilit

Ngunit pawang ako’y bigo: itong aking nais

na muling makita, sintang iniibig.

Itong mga anak, ligalig, tuliro

Lumuluha, lumuluha

Aking mga anak, ang tanong ay ito:

“Inay, may luha ka, nasa’n ang tatay ko?”

Kayakap mga anak, walang maisagot

Katawan kong pagod ay halos malugmok

Isipan ko’y gulo, luha’y umaagos

Paa ko’y pagod na, tsinelas ay pudpod!

Malawak na dagat, aking tinatanaw

Pati na ang alon, aking binibilinan

Ibalik ang gula-gulanit na bangkay

At sa aking kandungan, kita’y ihihimlay.

Sa punong malalabay, aking ibinubulong

Sabihin sa akin saan ka naroon

Kita’y tatagpuin sa landas na iyon.

Mahabang panahon na aking paghahanap

Ako’y nakatagpo ng isang samahan

Dumamay, tumulong upang makamtan

Katarungan, hustisya para sa minamahal.

Kapit-kamay kami, pawang sumisigaw:

“Ilitaw! Ilitaw ang mga nawawala!

Katarungan! Hustisya sa lahat ng biktima!”

Ligaya Portajada recited this poem on Aug. 30, at the commemoration of the International Day of the Disappeared led by the Families of Desaparecidos for Justice, held at the church grounds of the National Shrine of our Mother of Perpetual Help in Paranaque City.

Her husband, Armando Portajada Sr., was the president of the workers’ union in the Coca Cola plant in Makati when he was abducted and disappeared on July 31, 1987.

