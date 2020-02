Isang Kuwentong Kapamilya

Ni MARK ANGELES

Sampung taon na ang nakaraan

Nagkokolsenter pa ako’t wala pa akong tiyan,

Isang gabing gaya nito, di maramot ang kalangitan

Diyan sa tabi, may nagtayo ng piketlayn.

Nakisilong kami sa tarapal na bubungan,

Mga makata’t welgista kaming muling nag-aral

Kung ano ang papel ng tula sa kasaysayan.

At ngayon, makalipas ang isang dekada,

Nagtitipon tayo’t muling nagkita-kita

Sa ilalim ng toreng tanaw nang lampas-EDSA.

Saan man galing, ngayon, lahat tayo’y Kapamilya.

Ang ipinaghihimagsik nati’y di lang prangkisa,

Kundi ang sagradong ngalan ng demokrasya.

Gusto kong gayahin si Juan Miguel Severo

(kahit sabi niya, hindi sa kanya ito):

Isa, dalawa, tatlo… may Senador na kalbo.

Ilan sa atin ang nasira ang tiyan at sumakit ang ulo

Nang mapanood siyang iniinterbyu

Sa GGV, sinira ang ating Linggo?

At para bang hindi pa sapat ang insulto

Umepal pati sina Duterte at Bong Go.

Ito namang si Calida, gusto ring bumida sa telebisyon;

Nagsayang ng tinta’t papel sa quo warranto petition.

Double time sa pagpo-post ang mga DDS troll.

Ayaw raw sa oligarkiya, ano ang tawag mo kay Razon?

Kina Floreindo, Te, Samuel at Dennis Uy?

At parang noong panahon ng katukayo kong si Makoy,

Mga ninuno nitong network, target ng sequestration.

Sunod-sunod man ang hambalos ng rehimen sa taumbayan,

Hindi mabubuwag ang pagkakaisa sa ating hanay.

Hindi tayo mapatatahimik ng kahit anong busal!

No to ABS-CBN shutdown!

Yes to franchise! Fight for press freedom!

[Binigkas sa Love and Light for Press Freedom (Friday Protest) sa ABS-CBN Sgt. Esguerra Gate noong Pebrero 21, 2020.]