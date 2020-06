Ni JHIO JAN A. NAVARRO

Yanig at nginig ng isla’y hiwatig

Ng hapis ng Kanlaon, ng muhi

Na pinagningas ng pangangamkam

Ng lupa’t labis na danak ng dugo.

Kislap ng luhang nangingilid

Ang andap sa tuktok

Sa tuwinang ili-ili ay inaawit upang

Aluin ang mga sanggol na sa dulo

Ng kuwarenta y cinco’y pinagkaitan

Ng akay ng ama’t yapos ng ina.

Belong itim ang alabok

Na tumatabing sa alapaap sa tuwing

Mga lua ay sinasambit sa belasyon

Ng mga sakadang naghubad ng pamatok.

Sa huli,

Katarungan ang nagbabaga

At nagbabalibagang batong titilapo’t

Babagsak sa mga mansyong

Nakatirik sa libingan ng mga Tumandok,

Sa mga palasyong bangkay

Ng mga sakada ang pundasyon.

Sa huli,

Hustisya ang agos ng naglalagablab

Na grabang didila sa mga humataw

Ng latigo, nagpataw ng pamatok

At kumalabit ng gatilyo hanggang

Sa buto’t laman nila’y maging alikabok at alipato.

*Ang pamatok at yoke sa salitang Ingles. Ang belasyon naman ay vigil, wake, prayers, at entertainments at night after a person’s death. Ang Lua naman ay recitation, recital, declamation; to recite or quote from memory some verses, or the like. Isa itong native oral form of poetry sa Negros and Panay na binabasa tuwing burol ng kamag-anak. Maaari rin itong kantahin.