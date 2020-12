Ka Manny, hindi mo kami malilisan

Ni FELIPE UNLAYAO

Para sa ama ng Migrante-Austria

pagkat hindi makapaniwala sa biglaang balita

nabigla, nagulat, nawindang ang aming utak kaluluwa

tila para bang biglang lumutang sa balitang biglaan mong paglisan

wala sa hinagap na ngayon ka na aalis

walang paalam kahit ni konting pahiwatig

Sa gitna ng pagdadalamhati biglaang gumuhit sa isip

mahigpit na kasaysayan ng ating pagkakapit-bisig

sa madawag na landas ay magkakasama nating tinahak

iginiit ipinaglaban kung ano ang para sa bayan ay dapat

at sinikap nating ikintal sa diwa ng bawat isa na pakamahalin

ang bayang ating sinisinta.

Hindi matatawaran at walang katumbas ang pag-ibig mong dalisay

para sa mahihirap at sa inang bayan na labis mong nililiyag

Higit pa sa ginto`t mga hiyas na kumikinang

walang katumbas na yaman ang iyong pagmamahal

sa altar ng pangarap ng bayang lugmok sa dusa’t hirap

inialay mo ang iyong dunong, panaho’t buhay na liyag

hindi kailan man nagpagupo sa bangis ng kaaway at dahas.

Para sa ‘yo ay walang puwang ang pamamahinga

ang palagiang puyat at pagod ay di mo inalintana

naluluoy man rin ang katawan sa pag ipas ng tadhana

kapakanan pa rin ng maliliit ang laman ng iyong diwa

na palayain sila sa kadena ng labis na pag sasamantala

bagamat batid mong malayo pa ang umagang inaasam

ang lipunang tunay na malaya ay sa pangarap pa lamang

at sambit mong minsa’y sadyang iyo itong sapantaha

na ang bunga ng iyong mga ipinunla ay di mo na makikita

kailan ma`y hindi ka nagsawa’t napagod na magpunla

Upang bukas ang susunod na lahi’y mabuhay na malaya.

Ka Manny, kahit ikaw ay umalis hindi mo rin kami ma lilisan,

dahil nakatanim ka na dito sa aming mga isipan

at habang may tibok ang aming mga puso,

at may kislot ng dugo sa bawat pintig ng mga pulso

laging dadaloy ang iyong alalala sa aming pagkatao

gabay naming tatahakin ang matimyas na pangarap mo

Walang Hanggang Paalam…