Fa Fles Ato: Magpunyagi at Sumulong

Ni CHAD BOOC at JENNY PAPASIN

Ang lupa ay buhay.

Ito’y tahanan ng pinakamatatayog na puno

Ito’y tahanan ng mga hayop, isda, at mga ibong walang ibang nakasaksi

Kundi ang nananahang magiting na lipi

Ito’y tahanan naming mga binhing lahi

Na nagbunga ng mga paaralan

Nagbunga ng mas maayos na lipunan

Sa gubat ng ligalig,

Ay gusto nilang itago

Ang punong punung-puno ng pag-asa

Dahil ayaw nilang masilayan ito ng iba

Naghukay sa lupa, inilibing ang inaning mga bunga

Isang daan limampu’t anim na paaralan

Apat na libong mag-aaral

Sinubukan nilang ibaon sa hukay

Ngunit hindi nila alam,

Kami ay mga binhi

At ang pagsuklob sa amin ng lupa

Ay hindi nangahulugang paglukob sa amin ng dilim

Bagkus ito ay pagsibol

Kami ay uusbong, tutubo, mamumulaklak, at muling magbubunga

At ilang beses man nila itong gawin,

Wala kaming ibang patutunguhan kundi ang pagdami at pagyabong

Hanggang ang kagubatan ay kami na rin

Hanggang ang kagubatan ay kami na rin

Hanggang ang kagubatan ay kami na rin

*Fa Fles Ato! – B’laan for “Let us ascend/arise/climb!”

Isinulat at itinanghal nila Chad Booc at Jenny Papasin noong Disyembre 2019 sa Christmas Party sa Bakwit School, UP Diliman