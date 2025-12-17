(salin ng If only I were a stone ni Mahmoud Darwish)
Wala na akong aasamin
walang kahapong lilipas, walang darating na bukas
at ang ngayon ko’y hindi sumisikad o umaatras
walang nagaganap sa akin!
Kung sana ako’y isang bato – Sabi ko- Ay! kung sana ako’y isang bato upang ako’y pahiran ng tubig
ng luntian, dilaw – ako’y ilalagay sa isang silid na parang isang lilok, o mga pagsasanay sa eskultura
o sangkap sa pagputok ng nararapat
mula sa kahangalan ng hindi nararapat
Kung sana ako’y isang bato
Upang sa gayon ako’y umasam!
*Ang tulang ito ay isinalin ni Tey Lopez, isang manunulat, fermentation enthusiast, at rights activist mula sa Maynila.
