Arts, Culture & Education | Poetry
Kung sana ako’y isang bato
by Bulatlat Contributors
Published on Dec 17, 2025
Last Updated on Dec 17, 2025 at 10:22 pm

(salin ng If only I were a stone ni Mahmoud Darwish)

Wala na akong aasamin
walang kahapong lilipas, walang darating na  bukas
at ang ngayon ko’y hindi sumisikad o umaatras
walang nagaganap sa akin!
Kung sana ako’y isang bato – Sabi ko- Ay! kung sana ako’y isang bato upang ako’y pahiran ng tubig
ng luntian, dilaw – ako’y ilalagay sa isang silid na parang isang lilok, o mga pagsasanay sa eskultura
o sangkap sa pagputok ng nararapat
mula sa kahangalan ng hindi nararapat
Kung sana ako’y isang bato
Upang sa gayon ako’y umasam!

*Ang tulang ito ay isinalin ni Tey Lopez, isang manunulat, fermentation enthusiast, at rights activist mula sa Maynila.

