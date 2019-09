Tila hindi na matapos ang mga bali-balita ukol sa ligalig na nararanasan ng mga lumad. Palagian na ang mga ulat ukol sa pagpatay sa mga lider ng mga lumad; pagsasara ng mga paaralang lumad; ang malawakang pagbakwit ng mga pamayanan at ang panggigipit sa mga lugar na pinagbakwitan ng mga ito. Kahit ganito ang bali-balita, hindi maitatatwa na marami pa rin ang hindi nakakakilala sa mga lumad. Kahit ang mga batayang teksbuk sa kasaysayan, bibihira ang nagbabanggit sa kasaysayan ng mga lumad bilang pambansang minorya sa iba’t ibang panahon.

Ang mga lumad ang mga katutubong pangkat etniko ng Mindanao. Kasama dito ang mga grupo ng Atta, Bagobo, Banwaon, B’laan, Bukidnon, Dibabawon, Higaonon, Mamanwa, Mandaya, Manguwangan, Manobo, Mansaka, Subanen, Tagakaolo, Tasaday, Tboli, Teduray, at Ubo. Bagaman isang exonym (katawagang pampangalan na nagmula sa labas) ang katagang Lumad, naging malawakan ang paggamit nito sa mahabang panahon ng pagkilala sa kalagayan ng mga katutubo ng Mindanao. Kapanabay din nito ang pagkilala sa partikularidad ng kanilang katangiang iba sa kalagayan ng mga Moro gaya ng mga Tausug, Sama, Yakan, Maranao, Maguindanao, Subanen at Badjau – na kalimitang siyang unang naiisip kapag taga-Mindanao ang binabanggit.

Dahil maraming dayong grupong Kristiyano gaya ng mga Sugbuhanon, Hiligaynon, Waray, Tagalog, Ilocano at iba pang mula sa Visayas at Luzon ang tumuring din sa Mindanao bilang kanilang tahanan, lalong napunta sa gilid ang pag-iral ng mga lumad bilang katutubo ng Mindanao.

Sinasabing maraming pangangamkam ng lupa at pagpapaalis sa mga katutubo ang nagaganap dahil maraming proyekto gaya ng pagmimina, pagtotroso at iba pang kaugnay na pagkuha ng mga likas yaman sa mga lupang ninuno. Hindi lamang ito isinasakatuparan ng mga malalaking korporasyong nakabase sa Pilipinas, ang ilan sa mga interes sa pagmimina ang nagmula pa sa ibang bayan gaya ng Australia, Tsina, at Amerika.

Kaugnay din nito, maraming mga paaralang katutubo ang pinasarhan, kahit na iyong may pagkilala hindi lamang sa mga sangay pang edukasyon ng pamahalaan kundi sa pandaigdigang inisyatibo ng edukasyon ng mga katutubo. Pinaghihinalaan daw na nagkakanlong ng mga rebelde ang mga katutubo, kundi man kasama sila mismo sa mga rebeldeng kumakalaban sa pamahalaan. Kaugnay nito, pinaghihinalaan din ang mga paaralang katutubo bilang mga institusyong nagsasanay para daw labanan ang pamahalaan.

Dito nag-ugat ang ilang mga sigalot na nagdulot ng pagkamatay ng mga katutubo, na nakakuha ng atensyon sa mga taga-Maynila na naglunsad ng kampanya upang tigilan ang tinawag nilang lumad killings. Ilang mga lumad at mga tagasuporta nila ang namatay sanhi ng armadong tunggaliang dulot ng sigalot sa mga lupaing ninuno.

Nagbalik ang mga lumad ng Mindanao ngayong taon upang muling igiit ang kanilang mga hinaing sa pamahalaan. Kaiba noong nakaraang taon, higit na maraming grupo ang kasama ng mga lumad. Ilang mga grupong Moro ang sumama sa lakbyan upang makiisa sa mga lumad at ipahayag na magkatuwang sila sa pagpukaw ng atensyon sa kalagayan ng mga katutubo sa Mindanao. Mayroon ding mga Aeta na nagmula sa iba’t ibang bahagi ng Luzon at Visayas, at mga Mangyan ng Mindoro na sumama sa Lakbayan ng mga Katutubo.

Mahabang panahon nang hindi pinahahalagahan ng mga namamahala ang kalagayan ng mga katutubo. Higit na nakakabahala, mahabang panahon nang itinuturing na mababa ang kalagayan ng mga kalinangang katutubo kung ihahambing sa ibang mga Pilipinong nasakop ng mga dayuhan. Sa katunayan, sa unang gawa pa lamang ng pagbubuo ng kolonyal na pamahalaang Espanyol, marami nang katawagan ang nasambit upang maipakitang mabangis, marahas, magulo, mababa ang kalagayan ng mga katutubo. Sa mga planes de almas (literal na kahulugan mula sa Espanyol na mga mapa ng kaluluwa), ihinihiwalay ang mga katutubo sa iba pang mga indios naturales na mga grupong Kristiyano. Itinuring silang mga Cimarron, Salvajes, Malhechores, Infieles (wild, savage, evil doers, infidels) upang ihayag ang pagkakaiba nila sa mga ‘napapapayapang’ mga katutubong indio.

Sa panahon ng mga Amerikano, nagpatuloy ang ganitong paglibak at pag-aaglahi sa kalagayan ng mga katutubo. Ayon sa Cooper Act of 1902, kailangang magkaroon muna ng pambansang Census na isasakatuparan upang malaman ang bilang ng mga Pilipino, at kung iiral ang kapayapaan at pagtanggap sa pamamahalang Amerikano na bibigyan ng sertipiko ng Pangulo ng Amerika dalawang taon matapos ang paglalathala ng Census, doon lamang magkakaroon ng halalan sa Pambansang Asembleya na magsasanay sa mga mamamayan upang makapamuno ng sarili. Nalathala ang Census noong 1905 matapos itong maisakatuparan noong 1903, kaya ang Asembleya ng 1907 ang naging unang makabuluhang pagbubuo ng hakbang sa pansariling pamununo sa ilalim ng mga Amerikano.

Subalit hindi kasama ang mga katutubo sa inisyatibo ng pansariling pamumuno. Sa katunayan, hindi binigyan ng karapatang mahalal o maghalal ang mga katutubo at nilimita lamang ito sa mga ‘sibilisadong grupo’ sang-ayon sa Census ng 1903.

Ipinagpatuloy at namana ng mga Amerikano ang patakaran ng diskriminasyong sinimulan ng mga Espanyol. Ang mga kinilala lamang nitong ‘sibilisado’ – ang mga grupong Kristiyanong taga-patag gaya ng mga Bicol, Cagayan, Ilocano, Pampanga, Pangasinan, Tagalog, Visayan, at Zambalan ang may karapatang mahalal at maghalal para sa bubuuing pamahalaang kolonyal na kasangkot ang mga Pilipino.

Walang kinilalang karapatan ang mga katutubo dahil binanggit na kasama sila sa mga grupong tinaguriang ‘wild’ o mababangis. Ayon sa Census ng 1903,

the wild peoples of the Philippines may be divided into four classes: Those who were essentially savage and nomadic in their habits, such as the headhunters of Luzon and certain of the Moros; those who are peaceful and sedentary, such as many of the Igorots; those who are peaceful, nomadic, and timid, such as the Negritos, the Mangyans of Mindoro, and the pagans of Mindanao, who, on the appearance of strangers, flee to the fastnesses of the forests and jungles, and cannot be approached; and finally, those who compose the outlaw elements from the Christian towns, and are known as the monteses, remontados, vagos, nomadas, pulijanes (sic), and babylanes (sic) … (Census 1905)