Alay kay Nonoy Espina

Ni PRESTOLINE SUYAT

Isa kang maningning na liwanag

sa pilit na paghahari ng dilim.

Apoy na nag-uudyok sa marami na lumaban

naglalagablab na maging mapangahas

kahit marami na ang nautas at umatras.

Ngunit kakatwa

umandap-andap

ang iyong liwanag

at tuluyang namatay

ilang saglit lang

nagningning itong muli.

‘Pagkat sinindihan ito

ng walang katapusang pagpupugay

ng mga sinamahan mo sa dilim

sila ang hanging magpapaningas

ng iyong krusada’t simulain.

Kumander Liwanag

nagpupugay kami

mandirigma para sa malayang pamamahayag,

tagapamandila ng sining para sa kaluluwa at kalayaang hangad

kakampi ng ayaw magpagupo

kaaway ng mga ganid at mapagbalatkayo

kaibigan ng masang gutom at api

kasama ng bayang hindi pagagapi.